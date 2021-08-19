В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 1560 новых случаев COVID-19. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (245), Харьковской (130), Одесской (105), Тернопольской (87) и Черновицкой (82) областях.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

Вчера были госпитализированы 665 человек, умерли — 32, выздоровели — 898.

Власти Соединенных Штатов Америки одобрили так называемую бустерную прививку от COVID-19. Речь о дополнительной дозе вакцины после завершения полного курса иммунизации от коронавируса.

Ранее руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко накануне заявлял, что сейчас критическая ситуация с заболеваемостью фиксируется в 16 областях. Речь идет о Днепропетровской, Харьковской, Черновицкой, Житомирской областях, Киеве, Запорожской, Николаевской, Львовской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Ровенской, Черниговской, Киевской, Полтавской, Закарпатской, Винницкой областях. Также рост заболеваемости наблюдается в Черкасской, Кировоградской и Тернопольской областях.