Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена перенесена на 31 августа. Она пройдет в Вашингтоне.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга, пишет Обозреватель.

По его словам, предусмотрен расширенный формат, а также встреча тет-а-тет. Главы государств на встрече в Вашингтоне обсудят три темы – политические, экономические и вопросы безопасности. Президенты поговорят о России, Донбассе и Крыме. Также Зеленский посетит штат Калифорния.

По его словам, между Украиной и США действует стратегическое партнерство. Министр подчеркнул, что его необходимо вывести на новый уровень. Кроме того, Киев хочет видеть больше средств США в экономике Украины. Министр добавил, что последние события в Афганистане никак не поменяли планов визита Зеленского в США.

В Офисе президента говорят, что во время своего визита в США Зеленский не ограничится встречей с Джо Байденом, а проведет ряд аудиенций и в других городах Штатов. Так, Зеленский встретится с представителями крупного бизнеса и американскими политиками для обсуждения внешних торгово-экономических перспектив.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский встретятся. Немецкий лидер приедет в Киев 22 августа.

Бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, экс-глава штаба АТО генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что Россия может напасть на Украину в сентябре, когда у наших границ будут проходить масштабные учения «Запад-2021», но пока что российский президент Владимир Путин ждет результатов переговоров Владимира Зеленского и Джо Байдена.

