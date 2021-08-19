Если бы выборы президента Украины прошли в конце июля — начале августа, то в первом туре победил бы Владимир Зеленский — его готовы поддержать 27,7% опрошенных украинцев (тех, кто будет голосовать и определился с выбором). При этом Петра Порошенко поддержат только 14,9% респондентов.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы «Рейтинг».

На третьем месте находится Юрий Бойко с результатом 10,5%. Далее идут: Юлия Тимошенко — 9,7%, Игорь Смешко — 6,6%, Евгений Мураев — 5,6%, Владимир Гройсман — 5,1%.

Социологи отмечают, что среди «поколения независимости» каждый второй из тех, кто определился с выбором, выбирает Владимира Зеленского. Среди таких украинцев рейтинг Зеленского более чем в четыре раза выше, чем у Порошенко.

Большая часть украинцев (54%) считают, что наиболее желательным типом государственного устройства для Украины является демократия. Еще 19,6% считают, что при определенных обстоятельствах авторитарный режим может быть лучше, чем демократический.

Большинство украинцев (70%) не согласны с утверждением российского президента Владимира Путина об историческом единстве россиян и украинцев.

Опрос Центра Разумкова показал, что 68% украинцы доверяют Вооруженным силам Украины, 64% — волонтерам и церкви (63,5%). Меньше всего украинцы доверяют российским СМИ, чиновникам, Верховной Раде и судам.

Как сообщалось ранее, две трети украинцев (67,1%) считают себя бедняками, 31,9% говорят, что они не бедны, но и не средний класс. Об этом свидетельствуют данные выборочного обследования условий жизни домохозяйств за 2020 год Государственной службы статистики.

А данные опроса Research & Branding Group показывают, что подавляющее большинство (81%) украинцев считают себя патриотами. При этом каждый десятый (12%) не любит свою страну.