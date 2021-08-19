19 августа, отмечается Преображение Господне (Яблочный Спас), Всемирный день фотографии и Всемирный день гуманитарной помощи.

НАРОДНАЯ ПРАВДА собрала интересную информацию об этих праздниках.Преображение Господне (Яблочный Спас)

Православная церковь сегодня празднует Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

Празднованием Преображения Господня церковь исповедует и прославляет соединение Божества и человечества в лице Иисуса Христа. Своим Преображением Господь благоволил предохранить своих учеников от уныния и возвел их к высшему упованию среди бедствий, которые должны были постигнуть их в мире.

По преданию, Господь преобразился перед своими учениками Петром, Иаковом и Иоанном на горе Фавор. Явились два ветхозаветных пророка — Моисей и Илия. Их осенило облако, и из него раздался глас: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, о Нем же благоволих, Его слушайте».

Преображение Господне принадлежит к 12 наибольшим православным праздникам. В народе этот день называют Вторым Спасом. Поскольку это праздник урожая — в церквях освящают плоды земли (яблоки, груши, сливы).

Наибольшим почетом пользуются именно яблоки, поэтому в народе праздник называют Яблочный Спас.

Католики отмечают этот праздник 6 августа, а в традиции Армянской Церкви праздник Преображения включен в пасхальный цикл. Всемирный день фотографии

World Photography Day — отмечают ежегодно 19 августа, а учрежден он был не так давно, в 2009 году по инициативе австралийского фотографа по имени Корске Ара. Дата праздника была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1839 году был представлен общественности метод получения отпечатка фото – дагерротипа (прототип фотографии). Изобретение принадлежит Луи Жаку Манде Дагера. Всемирный день гуманитарной помощи

В декабре 2008 года Генеральная ассамблея ООН объявила 19 августа Всемирным днем гуманитарной помощи (World Humanitarian Day). Цель праздника — повышать информированность общества о деятельности по оказанию гуманитарной помощи во всем миру.День пасечника в Украине

Профессиональный праздник пчеловодов был установлен указом президента в 1997 году, в поддержку инициативы Министерства агропромышленного комплекса Украины и Союза пасечников Украины.

Напомним 16 августа православные отмечали День памяти Антония Римлянина, Новгородского чудотворца.