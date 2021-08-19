Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который отменяет действие режима свободной экономической зоны «Крым«. Зона СЭЗ действовала на территории оккупированного РФ полуострова с 2014 года.

Об утверждении закона сказано на сайте Верховной Рады, документ был возвращен с подписью главы государства.

Закон отменяет действие свободной экономической зоны в Крыму и устанавливает особенности экономических отношений на временно оккупированной территории. Ранее СЭЗ предусматривала, что украинские органы не будут взымать налоги и сборы в Крыму.

Также документ дает право украинцам беспрепятственно въезжать и выезжать из Крыма только через контрольные пункты пропуска.

Еще одним изменением является бесплатная вторичная правовая помощь, которую могут получить граждане, проживающие на оккупированной территории. Также закон обеспечивает право на наследство.

Документ вносит соответствующие изменения в Налоговый и Таможенный кодексы.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине после деоккупации Донбасса и Крыма под амнистию могут попасть лица, которые не совершали преступлений на временно оккупированных территориях.

Также стало известно, что участниками саммита Крымская платформа, который пройдет 23 августа, станут представители 44 стран. При этом на уровне глав государств будут представлены 14 стран.