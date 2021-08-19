Президент Украины Владимир Зеленский считает, что пока рано говорить о возможности его выдвижения на второй президентский срок, но он хотел бы «некоторые вещи закончить». Отрывки интервью Зеленского НВ, Washington Post, Liberation, «Новой Газете» и Funke Media цитирует НВ.

Пока что Зеленский уверен, что ему рано думать о подготовке ко второму сроку:

«Даже не интересно. Я не сделал то, что хочу просто. Я сам для себя должен какие-то вещи, договариваться еще с собой, с внутренним миром».

Однако на уточняющий вопрос о том, рассматривает ли он возможность второго срока, он все-таки ответил утвердительно:

«Я не просто рассматриваю такую возможность, честно говоря, я хочу некоторые вещи закончить. И если я почувствую, что я не могу, даже просто мне неинтересно — это не моя амбиция».

Как показывает опрос Социологической группы «Рейтинг», если бы выборы президента Украины прошли в конце июля — начале августа, то в первом туре победил бы Владимир Зеленский — его готовы поддержать 27,7% опрошенных украинцев (тех, кто будет голосовать и определился с выбором). При этом Петра Порошенко поддержат только 14,9% респондентов.

Накануне Владимир Зеленский заявил, что Украина должна к 2035 году построить профессиональный мощный флот.