Украина должна к 2035 году построить профессиональный мощный флот.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, пишет Главком.

«Наша задача — построить профессиональный мощный флот, способный давать отпор любому. Мы — мирное государство, но должны быть готовы к любым шагам. Мы готовимся к разблокированию черноморского региона. Именно такую ​​задачу давал лично я и был поддержан нашей армией», — заявил Зеленский.

Зеленский также подчеркнул, что Украина не может ждать 20 лет, пока в стране появится инфраструктура для полноценного судостроения, поэтому власть начнет строить флот — в том числе и в других государствах. При этом параллельно будут строить инфраструктуру внутри государства.

Зеленский обещает Украине корветы, военные катера и малые подводные лодки.

Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена перенесена на 31 августа. Она пройдет в Вашингтоне.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский встретятся. Немецкий лидер приедет в Киев 22 августа.