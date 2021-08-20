Уже давно ни для кого не секрет, что по всей Украине в разные времена было спрятано много всевозможных сокровищ, которые до сих пор не дают покоя охотникам за ними. Время от времени в руки историков и археологов попадали сведения о существовании и приблизительное местонахождение спрятанных сокровищ, но далеко не все из них удавалось найти. Итак, куда можно отправиться в поисках древних реликвий, надежно укрытых от людских глаз в украинской земле.

Об этом рассказывает «Народная Правда» со ссылкой на igotoworld.com .Варяжские сокровища Лавры

Происхождение лаврских пещер и спрятанных в них сокровищ имеет несколько версий. Согласно наиболее правдоподобной, пещеры были выкопаны монахами, которые пожелали удалиться от мирской суеты и провести там остаток жизни в смирении и служении Богу. Впоследствии небольшие подземные ходы и пещерки были объединены в связанные между собой лабиринты. Так появились Дальние пещеры, через которые теоретически можно попасть в пещеры Варяжские.

Когда во времена Киевской Руси солидный отряд разбойников-варягов грабил торговые суда в этих краях, то все награбленное золото и другие ценности свозились в одну из пещер. Позже монахи нашли сокровища и, разделив несметные богатства на четыре части, спрятали их в разных местах. Русский царь Петр I, применяя пытки, сумел узнать местонахождение только одного сокровища от одного монаха; остальные забрали тайну с собой в могилу. Лишь в начале 20 века во время ремонтных работ в Лавре удалось случайно обнаружить нишу с монетами и золотым утварью. А после киевского землетрясения в 1975 году дала трещину одна из внутренних стен ограждения. На дне разлома обнаружили две больших кованых сундука. Это были те же варяжские сокровища, спрятанные монахами от глаз жадных правителей. Последний, четвертый клад до сих пор находится в недрах лаврских пещер.

Сокровища крымского хана Шагин-Гирея

Крымский полуостров на протяжении веков был местом, где татарские ханы хранили деньги и драгоценности, золото и серебро, украшения и утварь. Стали появляться слухи, что превратились в легенды, одна из которых сводится к следующему: в окрестностях Ханского дворца в Бахчисарае зарыто золото и ценности, принадлежавшие Шагин-Гирею — последнем из династии ханов. Сначала идеей, что бы то ни стало отыскать клад, загорелись любители-искатели приключений, потом интерес стали проявлять археологи. А относительно недавно, говорят, даже работники Службы безопасности Украины интенсивно работали лопатами вокруг дворца, пожалуй, разыскивая сокровища крымского хана.

Золото древних скифов

Земледельцы и воинственные кочевники скифы оставили после себя большое количество курганов, где были похоронены представители знати, а вместе с ними — множество золотых украшений, личных вещей и даже лошадей, слуг и жену, предварительно всех убив. Скифы верили в загробную жизнь и стремились обеспечить покойников всем необходимым для достойной жизни на том свете.

На протяжении веков всегда хватало охотников за сокровищами, поэтому вполне закономерно, что на сегодняшний день большинство курганов окончательно разграблены. Однако археологам удается найти уцелевшие ценности, которые впоследствии занимают места в музеях. Это украшения с изображением зверей, кубки, гребни и другие предметы из золота.

Крупнейшей находкой стала известна пектораль — нагрудное украшение весом более килограмма, которую обнаружили во время раскопок кургана Толстая Могила на Днепропетровщине. Тонкая работа, с которой выполнена пектораль, вызвала немалый интерес во всем мире и с новой силой поощрила ученых к скифскому направления в археологии, как к одному из наиболее перспективных.

Сокровища Нестора Махно

Революционный деятель, впоследствии рассорился с большевиками, Нестор Иванович Махно окружил свою жизнь пеленой тайн, окутало его фигуру всевозможными домыслами. Некоторые из них соответствовали истине, а именно — невероятное богатство самого отца, которое позволяло удерживать свое войско в полной боевой готовности и не иметь проблем с продовольствием. Выражаясь современным языком, активы махновцев хранились в виде золотых царских червонцев, которые попадали к ним в результате грабежей богатых помещиков и городских банков.

Но все рано или поздно заканчивается, и свободную жизнь махновцев тоже стало клониться к закату. Остаток жизни Нестор Махно провел во Франции, в пригороде Парижа, перебиваясь скромными суммами от Союза анархистов. Все денежные активы были составлены в ведра и спрятаны в разных местах в Украине — начиная от лесов Гуляйполя Запорожской области (где родился и вырос Махно) и заканчивая Старобельским Луганской области, где зарыт большой ящик с золотом. В село Гавриловка, по свидетельству НКВД, наведывались посланцы Махно, чтобы отвезти сокровища с собой, но были схвачены. У них было изъято два ведра с золотом. Местонахождение остальных сокровища на сегодняшний день неизвестно.

Золото «Черного принца»

В разгар Крымской войны, в ноябре 1854 года, на внешнем рейде Балаклавской бухты вблизи Севастополя затонуло английское судно «Черный принц». Причиной тому был невиданный доселе шторм, срывал крыши с прибрежных зданий и крушил все на своем пути. «Черный принц» виз боеприпасы, теплую одежду и медикаменты, но по окончании Крымской войны появились сведения о том, что на корабле были золотые соверены — зарплата для английских солдат. Позже стало известно 30 бочек с золотом а еще позже даже установили денежный эквивалент — 60000000 рублей золотом.

В середине 20-х годов 20 века совместными усилиями советских и японских водолазов были проведены длительные поисковые работы, однако кроме отдельных предметов и нескольких золотых монет никаких признаков бочек с золотом больше обнаружено не было. По сей день море хранит это сокровище в неприкосновенности.

Бочонки и золотой тоннель Хмельницкого

Решив покончить с зависимостью от Польши, Богдан Хмельницкий пошел войной против шляхты, забирая в результате удачных боевых операций польское золото, которое свозилось в частную резиденцию гетмана в субботу. Историки ссылаются на письменные подтверждения того, что Хмельницкий с этого золота чеканил монеты с гербом украинского государства и своим именем, однако монеты так и не были найдены. По одной из версий, бочонки с золотыми монетами могли быть закопаны в подземном туннеле, который соединял Сабитов и Чигирин, где находился казачий штаб. Но на сегодняшний день туннель завален, и добраться до предполагаемого местонахождения сокровищ весьма затруднительно.

По другой версии, часть сокровищ могла быть похоронена под Субботовской холмом Волчий Шпиль. Но в любом случае, очевидно местонахождению сокровищ Хмельницкого остается национальный заповедник Чигирин Черкасской области.

Золото Павла Полуботка

Наказной гетман и черниговский полковник Павел Полуботок был одним из самых богатых людей Украины: он имел большую коллекцией икон, драгоценностей, оружия и большие запасы золота. После ссоры с гетманом Иваном Мазепой Полуботок начал поддерживать политику русского царя Петра I. Однако после смерти гетмана Скоропадского стал на защиту независимости Украины, что повлекло гнев Петра. Полуботка арестованы, имущество конфисковано. Незадолго до своего ареста Полуботок передал на хранение около 200 000 золотых монет Банка Англии; позже стало известно, что частично свое золото гетман спрятал в Сумской и Черниговской областях, а именно — в городах Глухов и Любеч.

Скалы Олексы Довбуша

Главарь гуцульских повстанцев и народный мститель Олекса Довбуш получил славу карпатского Робин Гуда, отбирая у местных феодалов излишки богатств и раздавая их беднякам, из которых происходил сам. Но кое-что из всего этого попадало в руки повстанцев, отправлялось на хранение в тайники, сделанные в скалах. Впоследствии они названы именем борца с богачами. Кроме самих Скал Довбуша, часть сокровищ может быть спрятана в заброшенных колодцах и под большими камнями. Местонахождение скал: Долинский район Ивано-Франковской области.

Сокровища на Хортице

По сути, вся Хортица изобилует всевозможными сокровищами. До сих пор здесь периодически находят оружие казаков, домашняя утварь, украшения, курительные трубки, бутылки и т д.

Казаки свозили на Запорожскую Сечь все добро, добытое у врагов татар и турок. Какая-то часть пополняла военную казну, остальные распределялось между казаками. Чтобы уберечь добычу, ее надежно прятали, а потому у практически каждого казака на Хортице был тайник, причем не обязательно в земле. Например, золотыми монетами отказа набивались чугунные пушки, которые затем опускали в реку. После ликвидации Сечи казаков силой переселили на Кубань, но они предполагали, что это временно и рассчитывали вернуться за своими сокровищами, которые перед выселением надежно спрятали. Существуют различные версии судьбы сокровищ войска Запорожского: по одним данным, они так и покоятся в земле Хортице, по другим — их успели вывезти.

Урочище Сагайдачного давно является едва ли не Меккой для охотников за сокровищами. Местные старожилы говорят, что здесь где-то под камнями зарыты деньги — золотые и серебряные монеты.

Золотой конь запорожцев

Согласно одной из многочисленных легенд, у устья реки Скарбной, что впадает в Днепр, была спрятана вся запорожская казна. Также легенда гласит, что из монет был отлит золотой конь. Как и набитые монетами пушки, запорожцы утопили лошади в Скарбной. Поэтому река и получила свое название.

Местные жители утверждают, что самый богатый сокровищами место — это Большой Луг, поэтому здесь довольно часто находят медные и серебряные монеты и другой клад, спрятанный казаками. Еще одна легенда касается Стрелецкого острова, где перед самой ликвидацией Запорожской Сечи казаки спрятали оружие, золото и серебро. На местонахождение клада якобы указывает толстая ветвь дуба, растущего напротив острова. Немалый интерес для кладоискателей представляет и Канцерский остров рядом с Хортицей. В тамошней пещере, говорят старожилы, спрятанные бочонки с золотом. Однако попытки раскрыть завален вход заканчивались ничем, а если и удавалось попасть в пещеру, не было уверенности вернуться живым.

Сокровища гетмана Мазепы

В свое время украинский гетман Иван Мазепа был одним из самых богатых людей не только Украины, но и Европы. Основу гетманского богатства составляли золото и драгоценности на сумму около миллиона тогдашних рублей, что сегодня можно сравнить с миллиардом долларов. Но, как и в случае с Нестором Махно, насладиться своими бесчисленными сокровищами Мазепа не сумел, проведя остаток жизни в нищете.

Сами же сокровища были спрятаны в разных местах. Часть зарыта в подземельях резиденции Мазепы в Батурине, часть — в селе Гончаровка, в окрестностях замка на крутом берегу реки Сейм рядом с дорогой, ведущей в Конотоп. Еще одна часть гетманского сокровища скрыта в Киеве, а именно — в районе подземного перехода возле гостиницы «Салют». При строительстве подземки рабочие обнаружили вход, но в силу каких-то причин не стали туда лезть, а просто засыпали его. Еще одно из предполагаемых мест сокровища — окрестности Бахмач.

Сокровище Вишневецкого в Лубнах

Вблизи города Лубны на Полтавщине находится крепость, которая в свое время была резиденцией польского князя Иеремии Вишневецкого. Очевидно, магнат планировал основательно осесть в замке, поскольку в его подземельях хранились несметные богатства, которые, правда, пришлось оставить из-за стремительное наступление войска Хмельницкого. Взяв с собой только самое необходимое, Вишневецкий со своим войском спешно покинул крепость, которую вскоре захватили казаки и разрушили ее. Таким образом, золото Вишневецкого оказалось под руинами замка.

К концу 19 века стало известно о наличии огромного тоннеля, который привлек внимание многих искателей сокровищ, но, кроме нескольких серебряных монет, на полу ничего существенного найти не удалось. К тому же продвинуться основательно вглубь невозможно из-за нехватки воздуха. Чтобы избежать возможных жертв, тоннель был завален по указанию местных властей.

В начале 20-х годов 20 века группа археологов обнаружила еще несколько подземных туннелей с останками польских воинов, которые, видимо, задохнулись, скрываясь от казаков. Но сокровище Вишневецкого так и остался практически неприкосновенным.

Золото Даниила Апостола

Даниил Апостол был последним гетманом, опиравшийся на запорожские традиции и стремился сохранить свободный казацкий дух. Также он немало сделал для Украины и прямо заявил русскому царю Петру I, политические методы России — дикость и азиатчина, которые блокируют развитие страны и ставит под угрозу безопасность соседей.

Даниил Апостол был достаточно богат, кроме того, еще гетман Мазепа подарил ему землю в Больших Сорочинцах (Полтавская область, Миргородский район). Апостол докупил землю, построив имение и Спасо-Преображенский храм, а также целую сеть подземелий и катакомб, в которых спрятал свои несметные богатства. Даниил Апостол имел слабость к массивной посуды из золота и серебра, дорогого оружия, произведений искусства и т.д. Гигантский сокровище скрытый в подземельях, часть входов к которому тщательно скрыто, но некоторые имеют почти парадные входы. Со временем они обвалились, но поиски клада Даниила Апостола не прекращаются до сих пор.

Существует еще множество ненайденных кладов с драгоценностями, монетами, оружием, золотом от золота гайдамаков к слитков Киевского госбанка, местонахождение которых так и осталось тайной. Историки, археологи и просто искатели приключений продолжают находить тайники и клады, содержание которых занимает место в музеях.

Согласно украинскому законодательству, тот, кто нашел клад, может претендовать только на его часть — 25%; в противном случае дело может превратиться в уголовное по факту сокрытия клада. Правда, даже этот нюанс мало кого сегодня смущает, и найденное золото, например, легко и непринужденно продается ювелирам или дантистам для переплавки.

Напомним, в Египте на западном берегу Нила близ города Луксор археологи обнаружили ранее неисследованную древнеегипетскую гробницу.

Также ученые начали прослеживать жизни людей на территории современного города Днепр, начиная с 1524 благодаря найденному артефакта. Это позволяет ученым сделать вывод, что город был основан задолго до прибытия Екатерины Второй на эти земли. В следующем году на территории Новобогородицкой крепости планируют построить историко-культурный центр, где будут демонстрироваться все найденные артефакты .

Напомним также, в Израиле, в городе Иерусалим, археологи обнаружили странное захоронение. Рядом с останками человека была найдена амфору со скелетами обезглавленных лягушек . По мнению ученых, возраст захоронения составляет около 4 тысяч лет.