21 августа отмечается Международный день памяти и памяти жертв терроризма.

Международный день памяти и памяти жертв терроризма

International Day of Remembrance of and Tribute to the Victims of Terrorism был основан резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН только в 2017 году. В этот день вспоминают жертв терроризма, а также людей, пострадавших от него.

Отметим, в современном мире терроризм — это мировая проблема, от которой страдают разные страны. Часто жертвы терактов могут справиться с травмами и наладить достойную жизнь только с помощью долгосрочной многоцелевой поддержки, включая меры физической, психологической, социальной и финансовой реабилитации. Поэтому поддержка жертв терроризма и защиту их прав — главная обязанность государств.

В честь сегодняшней даты в ООН проводятся фотовыставки о жертвах терроризма, показы документальных фильмов, различные памятные и тематические мероприятия.11 сентября в США Беслан Теракт на рождественском рынке в Берлине

Другие праздники 21 августа:

День Стрибога — в восточнославянской мифологии бог ветра, родившийся из дыхания Рода.

День молодежи (Марокко), День спумони (в США),

День Ниной Акино (на Филиппинах),

День истории железной дороги (в Эстонии),

День пожилых людей (в США),

День принятия Конституционного закона (в Латвии).

День Мирона ветрогонами — вспоминают епископа Мирона Критского. По преданию, священнослужитель творил чудеса. Например, реку Тритон, вышедшая из берегов, он вернул в русло. В народе Мирона прозвали Ветрогон, так как в этот день часто был сильный ветер. По погоде угадывали погоду на январь.

