21 августа отмечается Международный день памяти и памяти жертв терроризма.
НАРОДНАЯ ПРАВДА собрала интересную информацию об истории этого дня.Международный день памяти и памяти жертв терроризма
International Day of Remembrance of and Tribute to the Victims of Terrorism был основан резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН только в 2017 году. В этот день вспоминают жертв терроризма, а также людей, пострадавших от него.
Отметим, в современном мире терроризм — это мировая проблема, от которой страдают разные страны. Часто жертвы терактов могут справиться с травмами и наладить достойную жизнь только с помощью долгосрочной многоцелевой поддержки, включая меры физической, психологической, социальной и финансовой реабилитации. Поэтому поддержка жертв терроризма и защиту их прав — главная обязанность государств.
В честь сегодняшней даты в ООН проводятся фотовыставки о жертвах терроризма, показы документальных фильмов, различные памятные и тематические мероприятия.11 сентября в СШАБесланТеракт на рождественском рынке в Берлине
Другие праздники 21 августа:
- День Стрибога — в восточнославянской мифологии бог ветра, родившийся из дыхания Рода.
День молодежи (Марокко),
- День спумони (в США),
- День Ниной Акино (на Филиппинах),
- День истории железной дороги (в Эстонии),
- День пожилых людей (в США),
- День принятия Конституционного закона (в Латвии).
- День Мирона ветрогонами — вспоминают епископа Мирона Критского. По преданию, священнослужитель творил чудеса. Например, реку Тритон, вышедшая из берегов, он вернул в русло. В народе Мирона прозвали Ветрогон, так как в этот день часто был сильный ветер. По погоде угадывали погоду на январь.
Напомним, 20 августа отмечали День Пимена и Марина и день музыкальных шкатулок.