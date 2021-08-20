Появились данные о количестве умерших с указанием причин за январь-июнь 2021 года. С начала года умерло 349 041 человек, в том числе в июне — 49 077 человек.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

Так, наиболее частая причина смерти с начала года — болезни системы кровообращения, от которых умерло 217 894 человек, в том числе от ишемической болезни сердца — 152 062 человек, от цереброваскулярных болезней (инсульта) — 41 834 человек.

По официальной информации, злокачественные новообразования (рак) — 36 441 граждан, от COVID-умели 35674 человек (в т.ч. в июне — 1762 человек).

За период январь-июнь инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 3223 человек, среди них туберкулез — 1499 , от СПИДа умерло 1167 украинцев.

Болезни органов дыхания стали причиной смерти 11799 человек (в т.ч. грипп и пневмония — 9204 человек). Болезни органов пищеварения стали причиной смерти 12188 человек.

Еще 13610 украинцев погибли в результате внешних причин. Среди них транспортные несчастные случаи стали причиной смерти 1481 граждан, утопление — 565, гибель на пожаре — 714, случайное отравление (кроме алкоголя) — 858, отравление алкоголем -980, самоубийства — 2988, умышленные убийства — 635.

Как мы уже рассказывали ранее, украинцы будут получать два электронных COVID-сертификата в приложении Дія — международный и внутренний. Прямо сейчас функция COVID-сертификат дорабатывается, поэтому возможны задержки в получении электронного документа.

Отметим, в Украине зафиксировано 1600 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки