Эксперты озвучили самые частые схемы обмана пользователей ПриватБанка.

Об этом пишет «Технофан».

1. Взлом аккаунта

Чтобы взломать аккаунт, некоторые мошенники готовы потратить время, чтобы подобрать пароль, особенно, если ваш смартфон оказался в их руках. Ведь для незаконного доступа к Приват24 они могут зайти в интернет-банкинг, сменив пароль входа (с помощью функции «Забыли пароль?»).

Эксперты советуют не использовать слишком слабый пароль, который можно подобрать без труда. Лучше использовать разные символы — цифры, большие и маленькие буквы, знаки препинания.

2. Звонки

Больше всего такой способ обмана действует на пожилых людей. Мошенники звонят жертвам и представляются как сотрудники банка и говорят, что аккаунт в Приват 24 под угрозой взлома. Они просят перевести деньги на «резервный аккаунт», а потом требуют данные для входа.

3. Фишинг

Это популярный метод обмана людей, который основанный на создании сайта, когда полностью копируется ресурс ПриватБанка. К мошенникам пользователь попадает, когда заходит на сайт ошибочно и вводит свой пароль.

Эксперты рекомендуют обращать внимание на домен, на сайте которого вы будете вводить свои данные.

Напомним, в интернете появилась новая мошенническая схема, которая может оставить держателей банковских карт без денег. Жулики запустили рекламную кампанию с призывом «Обязательной проверки карточек всех жителей Украины на компенсацию НДС». В сети нелегально используются фото известных личностей, а также демонстрируется карточка Ощадбанка системы MasterCard.

Напомним, клиенты ПриватБанка жалуются на то, что их пин-коды от карты банк изменил без спроса. Стоит помнить, что такое действительно может произойти, но в случае, когда клиент воспользовался терминалом, на котором обнаружили скам-устройство (пользуются мошенники). Другими словами, банк делает это в целях безопасности. Отметим, скам-устройство — это мошеннический инструмент, который устанавливают на разъем для приема банковских карт. Он способен считать все данные, после это позволяет злоумышленникам создать полный дубликат вашей карты. Вместе с таким устройством на банкомате устанавливают небольшую камеру. Помните, когда пользуетесь банкоматом, прикрывайте клавиатуру рукой, когда вводите пин-код. Кроме того, осматривайте банкомат перед тем, как им пользоваться.