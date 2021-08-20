Стало известно о новой схеме, которой пользуются мошенники, чтобы украсть деньги с банковских карточек граждан.

Как сообщает издание «Днепр Оперативный», новая схема касается уплаты штрафов.

Аферисты направляют на электронную почту или смс сообщение о необходимости оплатить штраф за нарушение ПДД, указывая ссылку, по которой следует перейти и якобы произвести оплату. Правда, ведет она не на настоящий кабинет водителя, а на фейковый. Если зайти на такую страничку и заплатить, то деньги уйдут прямо в руки мошенникам.

Озвучены признаки по которым можно вычислить, получили вы настоящее сообщение о штрафных санкциях, либо это дело рук мошенников.

Во-первых, в настоящем Электронном кабинете водителя всегда указывается точная дата, время и место нарушения. Добавляется видео или фотодоказательство.

Во-вторых, на сообщении о штрафе должен быть QR-код — по зашифрованной ссылке осуществляется переход в настоящий Электронный кабинет водителя.

В-третьих, адреса сайтов госструктур заканчиваются на gov.ua. Любые другие могут свидетельствовать о том, что вами заинтересовались аферисты.

Отметим, любой сайт можно проверить на мошенничество — по «горячей» линии Киберполиции 0 800 505 170 или в интернете на странице Stop Fraud.

Как мы уже рассказывали ранее, жулики запустили рекламную кампанию с призывом «Обязательной проверки карточек всех жителей Украины на компенсацию НДС».

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