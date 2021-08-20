В Украине с 1 сентября планируют запустить «налоговую амнистию». В связи с этим налоговики напоминают, что под финансовый мониторинг попадают пороговые финансовые операции и подозрительные финансовые операции.

Главное управление ГНС в Хмельницкой области сообщает, что проверка будет осуществляться согласно п 67 п. 1 ст. 1 Закона Украины от 6 декабря 2019 № 361-IX «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Что такое пороговая финансовая операция — сумма, на которую осуществляется каждая из них, равна или превышает 400 тыс. грн. (для субъектов хозяйствования, которые проводят лотереи и/или азартные игры, — 55 тыс. грн.), или равна/превышает сумму в иностранной валюте, банковских металлах, других активах, эквивалентное по официальному курсу гривны к иностранным валютам и банковским металлам 400 тыс. грн. на момент проведения финансовой операции (для субъектов хозяйствования, которые проводят лотереи и / или азартные игры, — 55 тыс. грн.), при наличии одного или более следующих признаков:

зачисление или перевод средств, предоставление или получение кредита (займа), осуществление других финансовых операций в случае, если хотя бы одна из сторон — участников финансовой операции имеет соответствующую регистрацию, место жительства или местонахождение в государстве (юрисдикции), не выполняет или ненадлежащим образом выполняет рекомендации международных, межправительственных организаций, задействованных в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма или финансированием распространения оружия массового уничтожения (в том числе дипломатическое представительство, посольство, консульство такой иностранного государства), либо одной из сторон — участников финансовой операции является лицо, имеющее счет в банке, зарегистрированном в указанном государстве (юрисдикции);

финансовые операции политически значимых лиц, членов их семей и / или лиц, связанных с политически значимыми лицами;

финансовые операции по переводу средств за границу (в том числе в страны, отнесенных Кабинетом Министров Украины в оффшорные зоны)

финансовые операции с наличными (внесение, перевод, получение средств).

Финансовые операции или попытка их проведения независимо от суммы, на которую они проводятся, считаются подозрительными, если субъект первичного финансового мониторинга подозревает или имеет достаточные основания для подозрения, что они являются результатом преступной деятельности или связаны с финансированием терроризма или распространения оружия массового уничтожения.

Напомним, в Украине уровень теневой экономики один из самых высоких в Европе, в связи с этим Кабинет министров разрабатывает новые правила контроля доходов и расходов налогоплательщиков — украинцы с «теневыми» зарплатам ответят за нарушения перед налоговой.

В связи с объявленным стартом налоговой амнистии в Украине Нацбанк прояснил некоторые вопросы, которые касаются новых счетов физлиц для добровольного декларирования средств. Уже с 1 сентября на эти счета можно будет перевести средства в гривне и в валюте, до сих пор хранившиеся на счетах со специальным режимом использования.