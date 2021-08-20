Россия намерено превратила оккупированный Крым в военную базу, поскольку пытается отпугнуть всех от полуострова.

Такое заявление сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью, пишет НВ.

По его словам, демилитаризовать Крым можно будет только после окончания российской оккупации:

«Демилитаризовать Крым пока и, боюсь, до конца оккупации, будет невозможно, потому что Россия сознательно превратила Крым в военную базу, от которой пытается всех отпугнуть. В Черном море нам нужны новые совместные усилия. Иначе Черное море будет так же потеряно, как и Азовское».

Напомним, участниками саммита Крымская платформа, который пройдет 23 августа, станут представители 44 стран. При этом на уровне глав государств будут представлены 14 стран.

Георгий Мурадов, которого в России называют вице-премьером крымского правительства, постоянным представителем Крыма при президенте, заявил, что международный саммит «Крымская платформа» может обернуться для его участников «рядом болезненных последствий».