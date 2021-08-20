Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что аннексия Крыма Россией нарушает территориальную целостность Украины. Поэтому Германия будет отстаивать данную позицию.

Соответствующее заявление сделала немецкий канцлер в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Наша позиция такова, что аннексия Крыма нарушает территориальную целостность Украины и мы будем отстаивать эту позицию. И я буду выступать за обеспечение территориальной целостности Украины», — заявила она.

А Путин в свою очередь, на встрече с Меркель отметил работу российско-германских двусторонних механизмов, групп и форумов, в том числе проведение Года Германии в России для развития экономики.

«Несмотря на то, что у нас есть разногласия во мнениях, я думаю, хорошо, что мы говорим друг с другом. И мы намерены и дальше поддерживать контакт», – подчеркнула Меркель.

Как сообщалось ранее, канцлер Германии Ангела Меркель посетит Украину 22 августа. В Киеве она встретится с президентом Владимиром Зеленским. Темы переговоров: безопасность, двусторонние отношения и другие актуальные вопросы. Также сообщалось, что Меркель обсудит с Путиным Украину и Афганистан.

Также, Меркель и Байден заявили, что Украина должна остаться страной-транзитером российского газа, несмотря на работу «Северного потока — 2».