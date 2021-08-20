В пятницу, 20 августа, на оккупированной территории Донбасса сохраняется режим прекращения огня. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой силами ВСУ.

Детальную сводку опубликовал пресс-центр ООС на своей странице в Facebook.

«С начала этого периода нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупантов не зафиксировано», — указано в сообщении.

Также, за последние сутки, пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали более 7 гектаров территории и передали на уничтожение 142 взрывоопасных предмета.

«Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции объединенных сил с отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации и соблюдают режим прекращения огня», — добавили в штабе.

Как мы уже рассказывали ранее, 19 августа в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано семь обстрелов боевиков и два пролета беспилотников. В результате обстрелов погиб украинский военный.

Тем временем, на Донбассе боевики завершают подготовку к сборам военнообязанных запаса. Их проведение запланировано с 24 по 28 августа.