19 августа в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано семь обстрелов боевиков и два пролета беспилотников. В результате обстрелов погиб украинский военный.

Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС.

Так, в направлении Новоалександровки российские наемники вели огонь из стрелкового оружия.

У Крымского противник обстреливал наши позиции из минометов 120-го калибра.

Недалеко от Нью-Йорка враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Невельского и Новозвановки оккупанты применяли станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

В районе населенного пункта Красногоровка вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Пивденного наемники обстреливали украинские позиции по ручных противотанковых гранатометов.

Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10», а в Донецкой — враждебного беспилотного летательного аппарата типа «квадрокоптер» с пересечением линии разграничения.

В результате обстрелов противника один военный получил огнестрельное ранение несовместимо с жизнью.

На вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь.

Как сообщалось ранее, на Донбассе боевики подводят тяжелое вооружение к населенным пунктам, где проживают мирные жители.

В Украине после деоккупации Донбасса и Крыма под амнистию могут попасть лица, которые не совершали преступлений на временно оккупированных территориях.