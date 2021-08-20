В селе Вербаев Луцкого района Волынской области 60-летняя женщина держала в трудовом рабстве мужчин, она забирала у них документы и заставляла работать. «Работники» проживали в хлеву вместе со скотом.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Сельчанку разоблачили в июне этого года. Как было установлено, женщина находила будущих «работников» на рынках и автостанциях Луцка. Она предлагала людям, которые оказались в уязвимом положении, работу по уходу за скотом, за которую она будет платить.

После того, как мужчины соглашались поработать на нее, она отвозила их к хозяйственным помещениям, забирала документы и селила в хлеву. За работу она не платила, более того — угрожала им физической расправой, если те сбегут.

Однако следователи разоблачили женщину и прекратили ее незаконную деятельность. Трех мужчин, которые находились в рабстве выпустили на свободу.

Женщине объявили о подозрении по ч. 2 ст. 149 (Торговля людьми) и ч. 1 ст. 357 (Похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение), теперь она может отправиться в тюрьму на срок от 5 до 12 лет.

Как мы уже рассказывали ранее, украинские заробитчане, которые не имеют разрешения на работу, могут стать персонами нон грата.

Также, в Польше обнаружили, что в 2020-м почти 15% украинцев, которые работали в этой стране, не имели контракта.