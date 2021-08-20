В начале годе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров рассчитывает ввести накопительный уровень пенсионного обеспечения в 2021 году — с зарплат придется платить дополнительный взнос на специальный счет, которым можно будет воспользоваться после выхода на заслуженный отдых.

О том, какие пенсии смогут получать украинцы с накопительной системой и есть ли риск потерять все, говорится в материале Обозревателя.

По данным Министерства социальной политики, первое, что должно измениться для граждан в рамках пенсионной реформы – они сами будут владеть деньгами, которые откладывают на пенсию. Сейчас взносы работников, которые платят они сами и которые платит за них работодатель, идут на пенсии нынешним пенсионерам. А в рамках реформы налоги хотят перераспределить: 2% ЕСВ заберут в ПФУ и перенаправят в негосударственные пенсионные фонды, плюс еще 2% заплатит работодатель. Солидарные пенсии также останутся, но эти 4% будут ежемесячно накапливаться на отдельном счету с особым доступом.

В какой негосударственный пенсионный фонд вкладывать деньги, граждане будут выбирать сами. Накопительную пенсию будут выплачивать дополнительно к солидарной и, по идее, солидарная из-за этого не должна стать меньше. Человек сможет сам выбрать, как получать накопления: одноразово, пожизненно или на определенный срок.

По данным Министерства социальной политики, обязательные накопительные пенсии помогут увеличить соотношение пенсий к зарплатам с 29 до 45%.

По подсчетам ведомства:

за 35 лет стажа, имея среднюю зарплату в 15 тыс. грн, украинцы смогут накопить около 445 тыс грн. (работая с доходностью примерно на 3% выше годовой инфляции);

если такой человек будет получать пенсию в течение 15 лет, в среднем накопления дадут ему дополнительно 3117 грн в месяц;

если у него при этом средняя солидарная пенсия на уровне 3624 грн, то в целом он получит 6741 грн пенсии.

Но некоторые эксперты с подсчетами Министерства не согласны. По их данным, украинцам удастся накопить более скромные суммы. К примеру, экс-министр финансов Игорь Уманский насчитал, что граждане за 35 лет смогут накопить только 250 тыс. грн.

Отметим, накопительные пенсии – не новшество для Украины. Они появились еще в 2003-м году. С тех пор украинцы по желанию могут откладывать деньги в негосударственные пенсионные фонды. Обязательная накопительная система должна была стать следующим этапом реформы, но за все эти годы к ней так и не пришли. Причина — нет политической, экономической и социальной стабильности.

Экс-министр социальной политики Андрей Рева говорит, что реформа не продвигалась, потому, что в условиях Украины накопительная система пенсий имеет много рисков:

«Накопительная система работает тогда, когда экономика развивается и нет кризисов. За последние же 20 лет у нас было 2 больших кризиса: 2008-2009 годов и 2014-2015. В первый кризис доллар вырос с 5 до 8 грн, а во второй – с 8 до 25 грн. Накопления за эти годы фактически обесценились».

В западных странах опыт накопительных пенсий действительно положительный. Но в их экономических системах есть куда инвестировать эти деньги. В нашей же стране, по словам Ревы, вообще нету компаний, которые 20 лет продают акции на бирже. Потому и инвестировать деньги пенсионеров, чтобы их преумножать – некуда. Единственный вариант – вкладывать деньги в облигации внутреннего займа, но если наша экономическая система падет – все сбережения пропадут. «Можете быть уверены, что наши пенсионеры ничего не получат», – подытожил Рева.

Накануне член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что в Украине сейчас нельзя вводить накопительную пенсионную систему — экономика крайне слабая и реформа приведет к обесцениванию пенсионных накоплений граждан.

Также сообщалось, что зарплаты в Украине в 2021 году собираются повысить своим сотрудникам 23% работодателей.