Налоговая амнистия в Украине позволит легализовать свои доходы людям, которые в 90-е годы и в начале нулевых зарабатывали деньги вне правового поля.

Соответствующее заявление сделал министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов, передает Украина 24.

«Я думаю, что ни для кого не секрет, что в 90-е годы, в начале нулевых очень много людей работали не просто неофициально. Они работали фактически во внеправовом поле, не совершая каких-либо правонарушений, именно потому, что так был организован в то время рабочий процесс. Люди, которые получили в тот момент определенные состояния, речь идет о домах, квартирах, возможно технических сооружениях, даже земельных участках, они сейчас получили с 1 сентября благодаря инициативе президента Владимира Зеленского легальную возможность это легализовать», — считает чиновник.

По словам министра, многие «европейские страны, в том числе Украина, усиливают финансовый мониторинг».

«Скоро нельзя будет просто извлечь деньги из чулка и заплатить за какую-то крупную покупку. Надо будет объяснять фискальным органам, откуда такие деньги, не получены ли они незаконным путем. Поэтому собственно это достаточно прозрачный вариант, чтобы легализовать свои доходы, полученные в предыдущие периоды, возможно была какое-то незадекларированное наследство», — пояснил Немчинов.

Напомним, Верховная Рада 15 июня приняла пакет законов о проведении налоговой амнистии с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022 года.

Также, в связи с объявленным стартом налоговой амнистии в Украине Нацбанк прояснил некоторые вопросы, которые касаются новых счетов физлиц для добровольного декларирования средств.

Напоминаем, систематическое получение денег на счет физического лица за товары — признак хозяйственной деятельности. Если такая деятельность осуществляется без госрегистрации, за нее полагается штраф до 85 тысяч гривен.