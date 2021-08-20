Непогода накрыла оккупированный Крым — мощный ливень с градом обрушился на центральную часть полуострова. Особенно пострадал Симферополь.

Об этом сообщает КП.

Частично подтопило улицу Луговую, Кечкеметскую, центр города, район Кубанского рынка. Традиционно больше всего воды скопилось в районе железнодорожного вокзала. Град побил проспект Победы, а также Московскую площадь.

В аэропорту Симферополя задерживали прилет самолетов из-за непогоды, командиры двух самолетов приняли решение приземлиться на запасном аэродроме в Анапе.

Синоптики сообщили, что за несколько часов в Симферополе выпало больше месячной нормы осадков. Норма — 41 мм, а в крымской столице выпало 57 мм.

СМИ сообщают, что непогода в Крыму продолжается с 12 августа. В тот день из-за сильных ливней затопило трассу из Симферополя в Ялту.

https://www.youtube.com/watch?v=it7qByX3W7A

Напомним, климат в Украине меняется из-за последствий таяния ледников на Северном полюсе, что приводит к глобальному потеплению.

С 8 августа Украина начала жить «в экологический долг» — мы исчерпали запас ресурсов, которые в природе могут возобновиться за 1 год.

Народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды на осень в Украине. Жаркое лето сменит довольно теплая осень, но ноябрь обещает быть уже холодным.