21 августа в Украине ожидается жаркая погода, местами возможны дожди с грозами.

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Воздух в среднем в Украине прогреется до 28-32 градусов. При этом в западных областях вернутся дожди с грозами. Зонтики, стоит прихватить с собой на работу жителям таких городов Луцк, Ровно, Львов, Тернополь, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Ужгород и Черновцы.

На остальной территории страны без осадков, но с небольшими облаками.

Кроме того, в Украинском гидрометеорологическом центре предупреждают, что 21 августа в центральных, восточных, южных, Сумской и Киевской областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

21 августа в Киевской области без осадков, воздух в среднем прогреется до 29 — 32 градусов.

На побережье Черного и Азовского морей — 24-26 градусов. Ожидается днем 30-32 градуса.

Напомним, синоптик Наталья Диденко попреджала о том, что среду в Украине будет горячей. Завтра, 21 августа, средняя температура воздуха составит 28-30 градусов, есть области, где столбик термометра покажет 34-35 градусов. Она также отметила, что в дальнейшем жара спадет: 22 августа в западных областях, 23 августа, в День Флага в северных областях. Юг и восток по-прежнему будут «поджариваться» в сухом горячем воздухе.В последние дни погода в Украине достаточно нестабильна, метеозависимые люди чувствуют дискомфорт, врачи рассказали, как снизить проявления метеочувствительности.