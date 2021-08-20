Стали известны подробности встречи президента Российской Федерации Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Как пишет ТАСС, Путин заявил, что Германия для России – второй торгово-экономический партнер после Китая:

«Несмотря на то, что в 2020 году у нас был спад достаточно серьезный, сейчас почти двукратное увеличение товарооборота за первые полгода».

Путин также отметил работу российско-германских двусторонних механизмов, групп и форумов, в том числе проведение Года Германии в России для развития экономики.

«Несмотря на то, что у нас есть разногласия во мнениях, я думаю, хорошо, что мы говорим друг с другом. И мы намерены и дальше поддерживать контакт», – подчеркнула Меркель.

По словам канцлера, они обсудят с Путиным двусторонние отношения и вопросы международной повестки дня – Ливию и Афганистан.

Как сообщалось ранее, канцлер Германии Ангела Меркель посетит Украину 22 августа. В Киеве она встретится с президентом Владимиром Зеленским. Темы переговоров: безопасность, двусторонние отношения и другие актуальные вопросы. Также сообщалось, что Меркель обсудит с Путиным Украину и Афганистан.