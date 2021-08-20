Президент России Владимир Путин на брифинге обвинил Украину в принятии законов, которые якобы противоречат минским соглашениям по урегулированию ситуации на Донбассе. По его мнению, Киев якобы отказался от разрешения конфликта.

Соответствующее заявление Путин сделал на брифинге по итогам встречи. Он подчеркнул, что Ангела Меркель многое сделала для того, чтобы помочь в разрешении конфликта на Донбассе.

«Мы все вместе искали возможности вернуть мир на Донбасс — добиться этого пока, к сожалению, не удается. Сегодня с российской и немецкой стороны были высказаны серьезная обеспокоенность ростом напряженности на линии соприкосновения. Мы обсуждали эту тему и, надеюсь, обсуждение будет продолжено в самое ближайшее время», — утверждает Путин.

По его словам, обстрелы населенных пунктов на Донбассе якобы ведутся ежедневно.

«Не может не тревожить и то, что в Украине был принят целый ряд законов и подзаконных актов, по своей сути противоречащих минским соглашениям. Складывается впечатление, что руководство этой страны решило в принципе отказаться от мирного разрешения этой ситуации. И в этой связи еще раз просим федерального канцлера с учетом предстоящего визита в Киев и повлиять на украинскую сторону в плане выполнения всех ранее взятых на себя обязательств», — добавил Путин.

Как мы уже рассказывали ранее, в сети появилось видео, как украинские военные, репетируя парад ко Дню Независимости, хором поют песню «Путин — х#йло».

Тем временем, большинство украинцев (70%) не согласны с утверждением российского президента Владимира Путина об историческом единстве россиян и украинцев.