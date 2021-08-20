В Украину уже поставили 17 миллионов доз вакцин против COVID на сегодняшний день, при этом 9 миллионов еще не использованы. Для их использования понадобится более двух месяцев, а вакцинация половины населения страны займет восемь месяцев.

Подробности рассказал системный аналитик Евгений Истребин, передает Апостроф.

На пике вакцинации в Украине ежедневно в среднем кололи 132 тысяч, но сейчас этот показатель упал до 110 тысяч.

“Частично падение компенсируют второй дозой «Модерны», которую начали активно колоть только вчера. Но дело не только в этом. На остатке уже 9 млн вакцин. При темпе 130 тысяч в день этого хватит на 69 дней. Но с таким темпом для достижения порога в 50% вакцинированных граждан надо 8 месяцев”, — указано в сообщении.

По мнению эксперта, необходимо запускать компанию по популяризации вакцинации против COVID-19 в средствах массовой информации и увеличивать количество прививочных пунктов.

“В противном случае если будут продолжаться поставки вакцин в Украину такими темпами, мы можем столкнуться с тем, что вакцину просто придется отдавать другим странам”, — отметил он.

Как мы уже рассказывали ранее, в Европейском союзе официально признали украинские сертификаты вакцинации в приложении «Дія» — они соответствуют европейским нормам.

А тем временем, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выявила поддельную вакцину против COVID под брендом Covishield.