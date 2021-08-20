Верховный Суд обязал «дочку» российского Сбербанка изменить название. Истцом по этому делу является украинский государственный «Ощадбанк», который отстоял за собой право на торговую марку «Сбербанк».

Об этом сообщила пресс-служба «Ощадбанка».

«19 августа Верховный Суд принял окончательное решение по резонансному делу, инициированному в 2016 году Сбербанком, чем поставил точку в многолетнем споре с ОАО «Сбербанк России» и АО «Сбербанк» по защите прав на торговую марку «Сбербанк» на территории Украины. Дело находилось на рассмотрении судов первой и апелляционной инстанций более пяти лет и насчитывает тридцать томов материалов. Продолжительность рассмотрения дела и его объем обусловлены сложностью и активным противостоянием АО «Сбербанк», которой сейчас обязан прекратить незаконное использование этой торговой марки в Украине», — говорится в сообщении.

В «Ощадбанке» заверили, что это судебное решение не повлияет на права и обязанности клиентов российской «дочки» «Сбербанка». Однако в учреждении уверяют, что вывод Верховного Суда даст «Сбербанку» возможность более надежно защитить права и интересы своих клиентов.

Эксперты озвучили самые частые схемы обмана пользователей ПриватБанка.

Напомним, в интернете появилась новая мошенническая схема, которая может оставить держателей банковских карт без денег. Жулики запустили рекламную кампанию с призывом «Обязательной проверки карточек всех жителей Украины на компенсацию НДС». В сети нелегально используются фото известных личностей, а также демонстрируется карточка Ощадбанка системы MasterCard.

Напомним, клиенты ПриватБанка жалуются на то, что их пин-коды от карты банк изменил без спроса. Стоит помнить, что такое действительно может произойти, но в случае, когда клиент воспользовался терминалом, на котором обнаружили скам-устройство (пользуются мошенники). Другими словами, банк делает это в целях безопасности. Отметим, скам-устройство — это мошеннический инструмент, который устанавливают на разъем для приема банковских карт. Он способен считать все данные, после это позволяет злоумышленникам создать полный дубликат вашей карты. Вместе с таким устройством на банкомате устанавливают небольшую камеру. Помните, когда пользуетесь банкоматом, прикрывайте клавиатуру рукой, когда вводите пин-код. Кроме того, осматривайте банкомат перед тем, как им пользоваться.

