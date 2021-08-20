Совет национальной безопасности и обороны Украины предложил ввести в санкции против Анатолия Шария. Также в санкционный список попал главный редактор «Страна.ua» Игорь Гужва.

Соответствующее заявление сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.

«На сегодняшний день мы предложили ввести санкции в отношении господина Гужвы Игоря Анатольевича и непосредственно к аффилированных с ним юридических лиц. В данном списке еще два физических лица, непосредственно аффилированные с ним. Они занимаются противоправной деятельности на территории нашей страны. Кроме того, физическое лицо Бондаренко Алла Ивановна, Шарий Ольга Алексеевна, ну и непосредственно Шарий Анатолий Анатольевич», — заявил Данилов.

Данилов также уточнил, что ООО «Ласмак» внесено в санкционный список. Вторым бенефициаром этой компании указана Анна Солнцева, против которой СНБО также предложил ввести ограничения. По его словам, против них ввели полный пакет санкций.

Согласно данным аналитической системы YouControl, Игорь Гужва выступает бенефициаром ООО «Ласмак». На сайте интернет-издания «Страна.ua» эта компания обозначена в качестве учредителя.

Как мы уже рассказывали ранее, блогер Анатолий Шарий объявлен в розыск после того, как 25 февраля проигнорировал допрос по делу о государственной измене.