Подавляющее большинство украинцев (58%) мечтает иметь крепкое здоровье, еще 41% — хорошую зарплату и пенсию.

Об этом свидетельствует опрос, который провела социологическая группа «Рейтинг».

Оказалось, что украинцы мечтают о крепком здоровье, ведь хорошее физическое состояние — это одна из базовых потребностей человека. Социологи не исключают, что пандемия, которая является угрозой здоровью, могла повлиять на актуализацию этого показателя.

На втором месте в перечне мечтаний — повышение зарплат и пенсий (41%). Социологи отмечают, для бедных это мечта №1, для них она даже несколько важнее, чем здоровье. Мечта о детях и внуках — на третьем месте (40%).

О большом доме и путешествиях мечтают только 16-17% опрошенных. Только 10% украинцев мечтают о карьере. При этом, что интересно, больше всего таких (45%) — среди молодых женщин в возрасте 16-24 лет. Среди женщин 25-30 лет таких вполовину меньше (21%), поскольку появляется еще мечта о детях и семье.

Путешествия, спорт, здоровый образ жизни, музыка и саморазвитие наиболее интересные украинцам — эти сферы выбрали от четверти до трети респондентов. Меньше украинцев интересует мода (всего 3%), не слишком привлекают внимание религия, история, политика (8-9%). Умеренный уровень интереса по экологии, кулинарии, технологиям, экономике и кино (12-19%).



