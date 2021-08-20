Все больше украинцев задумываются о выходе на пенсию в довольно молодом возрасте, не дожидаясь возраста 60 лет. Однако для этого нужна пенсия по выслуге лет.
Подробности озвучил Пенсионный фонд Украины. Для оформления пенсии по выслуге лет — необходим особый гражданский или военный стаж. Для одних категорий лиц пенсия по выслуге лет назначается по достижении определенного возраста, а для других – не зависит от возраста.Кто имеет право на назначение пенсии за выслугу лет:
- некоторые работники образования, здравоохранения и социального обеспечения. Перечень их должностей утвержден в постановлении Кабмина;
- отдельные категории работников авиации и летно-испытательного состава;
- рабочие локомотивных бригад;
- отдельные категории работников, осуществляющих перевозки и обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном транспорте и в метрополитене;
- водители грузовых автомобилей, непосредственно занятых в технологическом процессе на шахтах, в рудниках, разрезах и рудных карьерах;
- механизаторы комплексных бригад на погрузочно-разгрузочных работах в портах;
- работники экспедиций, партий, отрядов, участков и бригад, занятых на полевых работах;
- рабочие и мастера, занятые на лесозаготовках и лесосплаве;
- артисты театрально-концертных и других зрелищных заведений, учреждений и коллективов.
Представителям этих категорий нужно иметь достаточное количество специального стажа и достичь 60 лет.Независимо от возраста пенсия назначается:
- работникам авиации и летно-испытательного состава;
- работникам образования, здравоохранения, а также социального обеспечения, в домах-интернатах для престарелых, людей с инвалидностью и специальных службах;
- спортсменам;
- артистам театрально-концертных и других зрелищных заведений.
Право на пенсию за выслугу лет независимо от возраста имеют лица, выслуга которых на соответствующих должностях составляет не менее:
- 25 лет (по состоянию на 1 апреля 2015 года);
- 25 лет 6 месяцев (по состоянию на 31 декабря 2015 года);
- 26 лет 6 месяцев (по состоянию на 11 октября 2017 года).
Так, пенсия за выслугу лет офицерам, прапорщикам и мичманам, сверхсрочникам и контрактникам с1 октября 2020 или после этой даты назначается, если они имеют выслугу 25 календарных лет и более.
Как мы уже рассказывали ранее, украинских пенсионеров не будут массово переводить на обслуживание в банки с 1 сентября.
А Кабмин рассчитывает ввести накопительный уровень пенсионного обеспечения в 2021 году — с зарплат придется платить дополнительный взнос на специальный счет, которым можно будет воспользоваться после выхода на заслуженный отдых.