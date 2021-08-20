Все больше украинцев задумываются о выходе на пенсию в довольно молодом возрасте, не дожидаясь возраста 60 лет. Однако для этого нужна пенсия по выслуге лет.

Подробности озвучил Пенсионный фонд Украины. Для оформления пенсии по выслуге лет — необходим особый гражданский или военный стаж. Для одних категорий лиц пенсия по выслуге лет назначается по достижении определенного возраста, а для других – не зависит от возраста.Кто имеет право на назначение пенсии за выслугу лет:

некоторые работники образования, здравоохранения и социального обеспечения. Перечень их должностей утвержден в постановлении Кабмина;

отдельные категории работников авиации и летно-испытательного состава;

рабочие локомотивных бригад;

отдельные категории работников, осуществляющих перевозки и обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном транспорте и в метрополитене;

водители грузовых автомобилей, непосредственно занятых в технологическом процессе на шахтах, в рудниках, разрезах и рудных карьерах;

механизаторы комплексных бригад на погрузочно-разгрузочных работах в портах;

работники экспедиций, партий, отрядов, участков и бригад, занятых на полевых работах;

рабочие и мастера, занятые на лесозаготовках и лесосплаве;

артисты театрально-концертных и других зрелищных заведений, учреждений и коллективов.

Представителям этих категорий нужно иметь достаточное количество специального стажа и достичь 60 лет.Независимо от возраста пенсия назначается:

работникам авиации и летно-испытательного состава;

работникам образования, здравоохранения, а также социального обеспечения, в домах-интернатах для престарелых, людей с инвалидностью и специальных службах;

спортсменам;

артистам театрально-концертных и других зрелищных заведений.

Право на пенсию за выслугу лет независимо от возраста имеют лица, выслуга которых на соответствующих должностях составляет не менее:

25 лет (по состоянию на 1 апреля 2015 года);

25 лет 6 месяцев (по состоянию на 31 декабря 2015 года);

26 лет 6 месяцев (по состоянию на 11 октября 2017 года).

Так, пенсия за выслугу лет офицерам, прапорщикам и мичманам, сверхсрочникам и контрактникам с1 октября 2020 или после этой даты назначается, если они имеют выслугу 25 календарных лет и более.

Как мы уже рассказывали ранее, украинских пенсионеров не будут массово переводить на обслуживание в банки с 1 сентября.

А Кабмин рассчитывает ввести накопительный уровень пенсионного обеспечения в 2021 году — с зарплат придется платить дополнительный взнос на специальный счет, которым можно будет воспользоваться после выхода на заслуженный отдых.