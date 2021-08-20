В центре Киева на Крещатике сегодня, 20 августа, прошла вторая репетиция военного парада ко Дню независимости Украины.

Фотографии с места репетиции опубликовало издание РБК.

Первая масштабная репетиция военного парада прошла 18 августа. Всего запланировано три тренировки. Следующая пройдет 22 августа. Во время репетиций с 15:30 до 01:15 в Киеве будут перекрывать улицы в центре и менять маршруты общественного транспорта.

Вторую тренировку парада открыли пешие колонны военных. Они прошли по Крещатику торжественным маршем. Следом за ними прошла боевая и специализированная техника.

Отметим, в параде ко Дню независимости также принимает участие военная авиация. Киевляне могли наблюдать, как в небе над центральной площадью страны пролетают истребители, бомбардировщики и другие самолеты. Замыкает воздушную часть самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия»

Как мы уже рассказывали ранее, в сети появилось видео, как украинские военные, репетируя парад ко Дню Независимости, хором поют песню «Путин — х#йло».

Тем временем, на Донбассе боевики завершают подготовку к сборам военнообязанных запаса. Их проведение запланировано с 24 по 28 августа.