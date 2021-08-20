В Николаеве нашли мертвой 85-летнюю Лыкову Тамару Ефимовну. Она работала заведующей терапевтическим отделением больницы в Корабельном районе города и страдала деменцией.

Как сообщает издание Корабелов.Инфо, пропавшую 85-летнюю пенсионерку родные искали около двух недель. Она ушла из дома 26 июля 2021 года и так и не вернулась.

Женщину, которая страдала потерей памяти, нашли на прошлой неделе возле водоканала у села Галицыново.

«Нашли ее в Галицыновском лесу очень изможденную. Предполагают, что она умерла из-за голода. Опознали ее только по одежде…», — рассказали местные жители.

Отмечается, медик в свое время сделала очень много для медицины и помогла многим людям.

«Многие николаевцы будут с благодарностью помнить эту замечательную женщину, спасшую в свое время множество жизней», — указано в издании.

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