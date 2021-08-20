В Украине зафиксировано 1600 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (222), Одесской (109), Донецкой (108), Запорожской (97) и Харьковской (86) областях.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

Вчера были госпитализированы 597 человек, умерли — 26, выздоровели — 882.

Напомним, Евросоюз признал украинские COVID-сертификаты в приложении «Дія», однако, окончательное решение, принимать ли такие документы, остается за каждой отдельной страной-членом ЕС.

Всемирная организация здравоохранения выявила поддельную вакцину против COVID под брендом Covishield. В период с июля по август она была изъята из обращения властями двух стран – Индии и Уганды.