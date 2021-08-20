Если «Северный поток-2» запустят, Украина потеряет от остановки транзита газа около 2 млрд долл. в год. Кроме того, может произойти рост цен на газ для украинских потребителей, поскольку украинский трубопровод будет транспортировать меньше топлива.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью журналистам изданий Washington Post, Liberation, Funke Media, «НВ» и «Новая газета», пишет Офис президента.

«Северный поток – 2» – это оружие. Москва может создать дефицит поставок на рынке газа и тем самым повысить цену. В современном мире не обязательно покупать пулеметы, чтобы нанести ущерб стране. Достаточно использовать экономические инструменты», – отметил он.

По мнению Зеленского, Украина может перейти на возобновляемые источники энергии через несколько лет, если будут налажены процессы дешевого производства «зеленого» водорода:

«Технически мы даже смогли бы транспортировать «зеленый» водород по нашим газопроводам. Но мы стоим еще в самом начале».

Напомним, глава австрийской компании OMV, участвующей в проекте, Райнер Зеле, заявил что газопровод «Северный поток — 2» будет достроен в августе 2021 года, а первый пуск газа, возможно, осуществят до конца года.

Как ранее заявил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины», Украина продолжит получать от России деньги по газовому контракту, даже в случае завершения строительства «Северного потока-2» до конца текущего года.