Европейский союз поддерживает оперативные контакты с талибами в Афганистане после захвата власти. Но речи о их признания в качестве новой власти страны не идет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EFE. Как заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз не ведет политических переговоров с боевиками. По ее словам, с ними можно говорить, но оценивать талибов будут по их действиям. "Сейчас в период кризиса у нас существуют оперативные контакты с" Талибаном ", поскольку в это сложное время мы должны обсуждать вопросы, связанные с оказанием содействия людям в Кабуле. В этом случае оперативные контакты необходимы, и всегда хорошо вести переговоры, когда есть возможность спасти жизни ", — подчеркнула она. Она добавила, что эти контакты не имеют никакого отношения к политическим переговорам. Напомним, ранее британский премьер Борис Джонсон заявил, что Великобритания будет работать с "Талибаном", если это будет необходимо.