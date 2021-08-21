Екатерина Повар полюбилась Украинский благодаря таланту, утонченности, элегантности, харизме, умению быть одновременно женственной и устойчивой, а также остром язычке и высокому интеллекту. Равнодушных к ней нет — кто-то обожает и восхищается примой-балериной, а кто ее критикует. Впрочем, Екатерина каждый раз открывается для зрителей по-новому, ведь она не боится испытывать себя на прочность и выдержку, а балетный закалка только способствует этому. На личной странице в Instagram Екатерина показала изящную фотосессию со своим участием в рамках фестиваля "Этника" в Киеве, приуроченном ко Дню Независимости Украины. Прима-балерина разместилась под светом софитов в ажурной платье кремового оттенка с блестящим декором. Ее волосы аккуратно уложены в волны, макияж в нюдових тонах. Екатерина позирует в окружении изящных ваз, светильников, бокалов и других изделий из стекла. Она поинтересовалась, знакомили ее подписчики с таким ремеслом как гутництво (изготовление изделий из стекла) и спросила, что может быть общего между этим занятием и балетом.

Екатерина Повар снялась в эффектной фотосессии (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official) "Именно этот художественный промысел у меня ассоциируется одновременно с силой и хрупкостью. И этим напоминает балет. Как в балете, так и в гутництво, чтобы получить что-то идеальное, уникальное и изящное надо приложить неимоверные усилия, знаний и силы. Я сейчас также как стекловар , работаю с детьми в Киевском государственном профессиональном хореографическом колледже, создаю для будущего нашего государства ценное ожерелье украинского балета ", — тут же провела параллель прима-балерина. Леся Никитюк оставила под постом сердечки для судьи "Танцев со звездами", а та ответила взаимностью. Читатели хрупкой, изящной Екатерины одарили ее щедрыми комплиментами и сравнениями. Вааау, очень красиво Какая же вы красивая и харизматичная Огненная Бейба! Обожаемая! Катя! Ты, как всегда непревзойденная! Снежная королева Как прекрасно! Фото — просто произведение искусства Катенька, Вы будто из хрусталя, хрупкая и изящная! Напомним, что ранее Екатерина Повар в сетчатом платье научила поддерживать романтику в отношениях.