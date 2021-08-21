Погода в Украине на долгие праздничные выходные, которые продлятся четыре дня — до Дня Независимости 24 августа, ожидается переменная — доминирование повышенного атмосферного фронта с его градом и грозами изменится более спокойной синоптической обстановкой, но осадки и снижение температуры останутся. Об этом говорится в прогнозе на сайте Meteoprog. Добавим, что синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях почти на всем Левобережье в субботу — объявлен I уровень опасности ( "желтый"). Так, 21 августа в восточных, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях ожидаются грозы, а в отдельных районах град и шквалы до 20 метров в секунду. Погода в центральных регионах В субботу, 21 августа, прогнозируются дожди и грозы в Винницкой, Полтавской и Днепропетровской областях. 24 августа, в День Независимости, осадки вероятные только в Винницкой области. В остальные дни ожидается переменная облачность, будет сухо. Температура воздуха в длинный уик-энд в среднем составит около +22 … + 26 градусов в дневное время. Погода в западных областях На западе Украины погодные условия обещают быть непростыми — зальют грозовые дожди, и только в воскресенье, 22 августа, существенных осадков не ожидается. Столбики термометров покажут в среднем +22 … + 26 градусов, но 24-го в День Независимости похолодает, особенно в Волынской и Ровенской областях (+16 … + 18 градусов). Погода в северных регионах В Сумской области грозовые дожди пройдут в субботу, в другие праздничные дни — без существенных осадков. А вот в Житомирской, Киевской и Черниговской областях прогнозируется ухудшение погодных условий, и в День Независимости вероятные шквалы, грозы и дожди. Температура воздуха будет постепенно снижаться: с 25 … + 27 градусов в субботу до +21 … + 23 градусов во вторник. Погода в восточных областях В субботу, 21 августа, на востоке Украины ожидаются дожди и грозы, возможен град. Но в другие три выходных дня будет сухо и тепло. Столбики термометров весь продлен уик-энд покажут около 25 … + 28 градусов. Погода в южных регионах Значительные осадки в виде дождей и гроз ожидаются лишь в Запорожской области и в Крыму — и только 21 августа. А в остальные дни и в других областях будет сухо. Температура воздуха в ближайшие три дня прогнозируется около 25 … + 29 градусов, а 24 августа, в День Независимости, посвежеет еще максимум на пару градусов. Ранее мы рассказывали, какая ожидается погода на выходных в курортных регионах Украины. Напомним также, что перед этим климатолог дала прогноз на зиму в Украине, и предупредила об аномальном тепло и катаклизмы.