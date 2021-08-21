Лунный календарь стрижек на сентябрь 2021 поможет женщинам и мужчинам выбрать лучшую дату для похода к парикмахеру и изменения имиджа. Как выбрать день для обновления имиджа, когда можно красить волосы или менять прическу, а когда категорически нельзя идти в парикмахерскую или барбершоп — рассказали астрологи сайта Astrosfera. Лунный календарь стрижек на сентябрь Благоприятные дни для стрижки волос в сентябре 2021 — 4, 5, 10, 14, 17, 25, 27, 28 В целом хорошие даты для стрижки — 12, 13, 15, 16, 19, 20 Нейтральные дни для стрижек в сентябре — 3, 6, 9, 11, 24, 26, 29 Наиболее неблагоприятные дни для посещения парикмахерской — 1, 2, 7, 22, 23, 30 Не самые удачные числа, чтобы стричь волосы — 8, 18, 21 Ретроградный Уран кардинально изменит жизнь этих знаков Зодиака: избранных только трое!

Календарь стрижек на сентябрь 2021 Фазы луны в сентябре 1-7 сентября — нисходящий месяц 7 сентября — Новолуние 7-21 сентября — растущая луна 21 сентября — Полнолуние 21-30 сентября — убывающая луна Эксперты говорят, что стрижка в нарастающий месяц ускорит рост волос. Но это не значит, что нельзя стричься на нисходящий месяц. "Этот период отлично подойдет для подравнивания челки, и если вы хотите, чтобы волосы как можно дольше сохраняло определенную длину. Не рекомендуется стричься во время Новолуния", — отмечают астрологи. Ранее мы писали о том, какие знаки зодиака встретят настоящую любовь до конца лета. Также недавно астролог рассказала, какие сюрпризы готовит всем нам Ретроградный Уран, и кому повезет в это время