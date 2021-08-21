Слава Каминская любит провоцировать сетевую публику — она то и дело подбрасывает темы для обсуждения подписчикам, делает это с юмором и искусно интригует. Так, недавно она отдохнула в Одессе с бывшим мужем Эдгаром Каминским и детьми, и сначала попыталась скрыть своего спутника, но прозорливые поклонники тут же все узнали. Они стали гадать — воссоединились эксы, и активно советовать бывшим супругам снова сойтись. Также Слава часто публикует весьма пикантные кадры со своим участием, чем только подогревает активные обсуждения вокруг своей персоны. Например, певица показала в Instagram провокационный кадр в пестром монокини. Звезда вернулась к камере спиной так, что поклонники смогли оценить ее аппетитные упругие ягодицы. На эффектном кадре Слава появилась с ярким макияжем с акцентом на глаза, заявила рыжие волосы в красивые локоны и приняла тяжелую позу и выгодный ракурс перед камерой.

Слава Каминская показала роскошные формы (фото: instagram.com/babaslavka) "Просто захотелось изложить свою ж …. пу. Спасибо фотошопа. Ничего личного", — как всегда с юмором подписала соблазнительное фото знаменитость. Поклонники и друзья подхватили шутливый тон Славы и оставили немало веселых и смешных комментариев, а также комплименты. Как Кайли Дженер, из клипа Карди Би, но лучше Нужно нам чем-то любоваться Какая волшебная мадам Шикарная Класс Конфетка С юмором и чувством меры. Хорошо Куда той Кардашьян залюбоваться Кстати, ранее Слава Каминская уже публиковала кадры из этого же соблазнительного фотосета в купальнике и вызвала фурор в сети.