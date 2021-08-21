Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с заместителем государственного секретаря США Викторией Нуланд. Стороны обсудили ряд вопросов, в том числе подготовку визита украинского президента. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины. Сообщается, что стороны договорились взаимодействовать в эвакуации граждан Украины из Афганистана в приоритетном порядке. "Собеседники отдельно обсудили подготовку к визиту президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки и выразили взаимное убеждение в том, что визит будет успешным и результативным", — говорится в сообщении. Напомним, ранее стало известно, что визит Зеленского в США перенесли на 31 августа, и в его программе появилась встреча с Джо Байденом лицом к лицу. Также сообщалось, что Украина предложила США помощь в размещении беженцев из Афганистана.