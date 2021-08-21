Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на санкции, введенные Россией против него. Он считает это "местью" за Крымскую платформу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кулебы в Facebook. Он отметил, что Россия внесла его в свой санкционный список, хотя обычно министров иностранных дел санкциями стараются не трогать, чтобы сохранять хоть какой-то канал для диалога. "Но здесь им совершенно достало. Россия обещала, что отомстит за Крымскую платформу. И Россия отомстила мне. Россия не остановит ни меня, ни всех нас в Украине и за рубежом, кого объединила Крымская платформа", — отметил Кулеба. Он также отметил, что Крымская платформа обязательно будет. Ранее РБК-Украина писало, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов и еще более 70 человек вошли в перечень физических лиц, в отношении которых в России действуют специальные экономические меры. Напомним, Данилов назвал санкции "наивысшей оценкой своей работы" в отстаивании национальных интересов.