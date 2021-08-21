Немецкий канцлер Ангела Меркель официально назвала своего преемника. На предвыборном митинге она выразила уверенность, что новым канцлером станет глава Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Zeit. По ее словам, она "твердо убеждена" в том, что Лашет станет канцлером Германии после выборов. "В течение многих лет я видела Армина Лашета как человека и политика, для которого буква« Х »в названии нашей партии — это не просто буква, а смысл всего, что он делал и делает. Для него важно, исходя из нашего христианского образа человека, сосредоточить внимание на личности его неприкосновенной достоинством, навести мосты между людьми ", — заявила Меркель. Она добавила, что эти качества определят и сформируют его деятельности "в качестве канцлера Федеративной Республики Германия". Отметим, Меркель является канцлером Германии с 2005 года. С 2000 по 2018 год она также была председателем правящего ХДС, но в конце 2018 ушла в отставку. После этого она сообщила о намерении доработать канцлерский срок до конца 2021, после чего уйти из политики. Осенью 2021 пройдут выборы в Германии, по итогам которых станет известно, кто станет новым канцлером. Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский уже выходил на контакт с Лашетом, с которым обсуждал Донбасс и вступление в Евросоюз.