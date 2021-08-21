Украинская сторона оставляет за собой право на ответные меры после того, как Россия расширила санкции против Украины. Эти санкции являются свидетельством российской агрессии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД. Сообщается, что МИД выразил протест против расширения санкций России против Украины. "Этот противоправный шаг является продолжением РФ агрессии против Украины во всех ее формах и проявлениях. На этот раз в перечень были включены не только народные депутаты и представители гражданского общества, но и представители украинского дипломатического корпуса", — говорится в сообщении. Киев рассматривает эти действия России как "шаги отчаяния от провальной работы российской дипломатии" накануне саммита Крымской платформы. "Украинская сторона оставляет за собой право принять соответствующие меры реагирования в соответствии с нормами и принципами международного права. Эти агрессивные шаги государства-оккупанта не останется без ответа", — добавили в МИД. Напомним, ранее стало известно, что Россия расширила санкции, добавив в список министра иностранных дел Дмитрия КУЛЕБЫ, секретаря СНБО Алексея Данилова, омбудсмена Людмилу Денисову и других.