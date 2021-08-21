В Одессе на пляже турист абсолютно без одежды зашел в кафе, не реагировал на просьбы персонала одеть нижнее белье и рассчитаться за заказ, а когда вызвали милицию, набросился на "копа" с кулаками. Об этом передали в пресс-службе Национальной полиции в Одесской области. Инцидент произошел на популярном среди туристов и горожан пляже "Ланжерон", где, как правило, всегда достаточно многолюдно. Один из отдыхающих туристов оказался сторонником нудизма — мужчина снял с себя одежду, в том числе и плавки, и отправился подкрепиться в кафе. Судя по всему, официанты все же приняли заказ у посетителя "в костюме Адама", хотя и возмущались его внешним видом. Но когда дело дошло до оплаты, конфликтная ситуация обострилась. Персонал заведения общественного питания вызвал полицию, чтобы те разобрались с неадекват. Но голый турист стал буйствовать и набросился на участкового офицера, устроив драку. По словам начальника отделения следственного отдела полиции №2 Одесского райуправления Анны Войтенко, за умышленное нанесение телесных повреждений полицейскому мужчине объявили подозрение по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса. Агрессивного туриста-нудиста также поместили в изолятор временного содержания. Как сообщалось, ранее в июле в Одессе полуобнаженная пара ехала в маршрутке, и в транспорте произошла потасовка с возмущенными пассажирами. Также мы писали о том, что перед этим в июне в Киеве обнаженный мужчина гулял посреди дороги, и ситуацию сняли на видео.