В Турции возросло число погибших в результате наводнений и схода селей. Непогода бушует в Черноморском регионе на севере страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD). Уже известно о 81 погибшем в результате наводнения. Среди них 70 в провинции Стамбул, 10 в Синопе, 1 в Бартини. Еще 16 человек числятся пропавшими без вести. Их поиски продолжаются. К поискам задействованы 10,6 тысячи спасателей, 12 вертолетов, дроны и один БПЛА, почти 1317 служебных машин, 1317 единицы строительной техники, более десятка лодок и корвет. Из-за непогоды из региона эвакуировали 4,6 тысячи человек. Ранее сообщалось о 74 погибших в результате наводнения в Турции.