Успенский пост продлится до 27 августа — и чтобы те, кто его придерживаются, зашилалися бодрыми и здоровыми, следует не допускать распространенных ошибок в питании. Нутрициолог Вероника Натуромама в своем Instagram рассказала, как лучше питаться в пост, чтобы организм получал из пищи все необходимое для жизни и здоровья.

Не забудьте о полезных масла (фото: pexels.com) Питание в пост, распространенные ошибки: 1. Минимум нутриентов / избыток простых углеводов При неправильной организации питания в пост нам мешает постоянное чувство голода, отсутствие насыщения. Чтобы его компенсировать, мы берем пустые продукты — быстрые углеводы: хлеб, батончики, печенье. Или злоупотребляем сладкими фруктами. Это создает эффект сытости (полного желудка), но не насыщает клетки организма. Повышение сахара в крови сменяется резким снижением, и вскоре мы снова хотим есть. Это происходит из-за следующую проблему. 2. Недостаток белка / жиров Обычно люди не задумываются о растительные источники белка и не знают, чем заменить яйца и мясо. Или наоборот начинают злоупотреблять орехами, хотя норма орехов составляет 2 ст. л. в день. Что съесть, чтобы похудеть диетолог назвала один-единственный продукт для хорошей фигуры 3. Через несбалансированно составленное меню приходится часто перекусывать, что, в свою очередь, сбивает гормональную и пищеварительную системы.

Питание в пост дожны быть комфортным для вас (фото: pexels.com) 4. Растительные жиры В современном питании существует огромный перекос в сторону омега-6 полиненасыщенных жирных кислот, которые являются провоспалительными, то есть поддерживают воспалительные процессы в организме. Соотношение омега-6 к омега-3 составляет 15: 1 или 20: 1, а оптимальное соотношение должно составлять от 2: 1 до 5: 1. Большую часть омега-6 жирных кислот мы получаем из мяса, яиц, молока, овса и растительных масел: подсолнечного, кукурузного, рапсового. Чрезмерное потребление омега-6 может вызвать воспаление и привести к развитию каких-либо заболеваний, в том числе сердца, рака, астмы, артрита и депрессии. Для здоровья и энергии: нутрициолог дала список продуктов, необходимых в каждом холодильнике 5. Не всем людям подходит строгий пост. Например, кормящие, беременные, люди с заболеваниями щитовидной железы не должны отказываться от животного белка в рационе, поскольку он необходим для биохимических реакций, происходящих в организме. Например, иногда печень не может проводить все детоксикационные функции без достаточного количества аминокислот в питании, а щитовидная железа не может синтезировать гормоны в полном объеме. Ранее нутрициолог назвала три привычки в питании, которые продлят молодость.