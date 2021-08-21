О вреде и пользе кофе написаны сотни статей. Но некоторые врачи считают, что вреден не сам напиток, а его бездумное употребление. Поэтому важно помнить о правилах кофепития. Речь, конечно, о натуральных зерна — никаких растворимых суррогатов, подчеркнула в своем Instagram врач-эндокринолог Диляра Лебедева. Своим пациентам я не запрещаю пить кофе. При условии, что они придерживаются меры и не имеют противопоказаний вроде генетической непереносимости, истощение надпочечников или синдрома хронической усталости. Люди с последним диагнозом используют кофе как внешний стимулятор, выпивая по 5-6 чашек в день, лишая организм производить энергию самостоятельно. Без добавок и консервантов: нутрициолог дала простой рецепт домашнего мороженого

Когда лучше всего пить кофе (фото: pexels.com) Как нельзя пить кофе: правила от врача ⠀ Забудьте о кофе с коньяком. Сочетание алкоголь и кофе — зло. Благодаря кофеину, алкоголь быстрее попадает в мозг, хотя первое время ясность мысли сохраняется. Вам кажется, что вы трезвы, но попробуйте встать и ровно пройтись. Это же сочетание провоцирует смертельно опасные аритмии сердца. Следует учитывать мочегонный эффект кофеина. Любите кофе? Пейте больше воды. И не пренебрегайте добавками с кальцием — кофеин вымывает минерал. Не пейте кофе утром натощак. В напитка кислую среду. При пустом желудке ваша утренняя чашка приведет к избыточному образованию соляной кислоты и влияния ее уже непосредственно на слизистую органа. Прямая угроза здоровью: нутрициолог назвала топ продуктов, которые сильно раздражают слизистую

Кофе лучше пить через час после еды (фото: pexels.com) Заканчивать обед чашкой эспрессо тоже не вариант. Кофе смешается со съеденной пищей и нарушит процесс ервиннои обработки ферментами желудка. Кофе через час после еды — идеально. Первичная обработка пищи уже закончилась, но соляной кислоте, которая выделится из напитка, все еще будет с чем работать, и она не начнет переваривать стенки кишечника. Кофе возбуждает аппетит. При диетах она не ваш помощник. Ли вливайте в себя кипяток. Очень горячий кофе может привести к термическим ожогам чувствительных тканей пищевода. Пейте свою порцию черной бодрости в первой половине дня. Но если и вечером не удержаться, добавьте сливок или молока — они смягчат бодрящий эффект напитка. Ранее нутрициолог рассказала, как приготовить полезный завтрак за 10 минут.