Маша Ефросинина — прекрасная и отзывчивая мама двух замечательных детей: дочери Наны и сына Александра. Если старшая девочка уже вылетела из семейного гнезда и отправилась учиться за границу, то мальчик только что выпустился из детского сада и готовится к насыщенному школьной жизни. Ведущая признается — пытается быть для своих детей другом, понимающим советчиком и доверительной лицом. Так, Маша показала в Instagram сына-выпускника частного детского сада. Саша позирует вместе с гордым отцом Тимуром Хромаевым, а в руках держит диплом. На других фото мальчик похож на настоящего магистра — в синей мантии и шапочке-конфедератке. "Казалось, этот день никогда не наступит … Нашему парню осталось чуть больше недели до первого класса. Я переживаю очень. Как адаптируется, как коллектив, как будет есть, как вообще воспримет новую жизнь?» — поделилась своими тревогами Маша.

Маша гордится своим любимым сыночком (фото: instagram.com/mashaefrosinina) Она рассказала, что Саша и при поступлении в детсад проходил адаптацию. Мальчик креативно подходил ко всему, что происходит с этим также связанные курьезные истории, но школа — это несколько другой уровень и степень ответственности. Поэтому его взволнованная мама переживает и задается массой вопросов. "В саду и" р "и кучу других букв научили правильно произносить и читать выучился, и увлекся хрупкой девочкой Машей (имя отличное, сынок, молодец). Вообще, эти годы в саду пролетели легко и беззаботно, только на утренниках у меня слезы по локтях текли от умиления, когда каждый раз, несмотря на роль то жука, то пирата, то помидора, мой сын все равно выходил в форме полицейского. Но и здесь в саду все понимали и поддерживали: "он личность и у него есть своя страсть, мы ее уважаем", — рассказала забавные истории из жизни маленького Саши его звездная мама. "Я готовлю носовые платки на первом сентября", — призналась ведущая. Напомним, что ранее Маша Ефросинина показала роскошную стройную фигуру в белье.