Завтра, 22 августа, пройдет очередной форум "Украина 30". На этот раз он будет посвящен украинскому защитникам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал этого форума. Сообщается, что на его полях пройдет IV Международный волонтерский и ветеранский форум "Украина 30. Защитник". Официальное открытие будет в 10:30. Запланированы выступления министра по делам ветеранов Юлии Лапутина, главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и президента Украины Владимира Зеленского, который выступит на закрытии форума в 16:00.