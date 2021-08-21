На самой высокой точке ледникового покрова Гренландии впервые за всю историю наблюдений — около 70 лет — выпал снег. Ученые уверены, что это только ускорит таяние местных ледников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. "Это плохой знак для ледяного покрова. Вода на льду — это плохо … Это делает ледяной покров более склонным к таянию", — отметила ученый из обсерватории Колумбийского университета Индрани Дас. Сообщается, что леднике грозит таяние, поскольку вода не только теплее обычного снег, но и темнее — потому поглощает больше солнечного света, а не отражает его. Кроме того, талая вода спускается в океан, вызывая повышение уровня моря. По оценкам ученых, таяние ледяного щита Гренландии (второго по величине в мире после Антарктиды) на 25% повлияло на глобальное повышение уровня моря за последние несколько десятилетий. По словам ученых из Национального центра данных по снегу и льду США, дождь шел в течение нескольких часов на вершине ледникового покрова высотой 3216 метров, где температура оставалась выше нуля в течение примерно девяти часов. При этом температура на ледяной шапке почти никогда не поднимается выше нуля, но менее чем за десятилетие было зафиксировано три превышение нулевой отметки. Напомним, ранее стало известно, что таяние ледников в Гренландии достигло ледяных глубин, в результате чего за один из дней исчезли 8500000000 льда.