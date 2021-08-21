Зеленый чай прочно укоренился на столе украинский, его часто пьют не только дома, но и заказывают в заведениях и употребляют вместо традиционного кофе. И правильно — утверждает нутрициолог Юлия Макаренкова. На странице в Instagram она перечислила явные преимущества употребления качественного зеленого чая. Много кофе, нет чая — минимум L-теанин. L-теанин — аминокислота, ее можно получить из пищи путем синтеза из других ферментов организма. По функциям: улучшение психического состояния, может увеличивать уровень определенных нейромедиаторов: серотонин, дофамин, которые влияют на настроение и помогают справиться со стрессом.

Иллюстративное фото (www.pexels.com) Что можно улучшить: плюс концентрация внимания расслабления поддержка иммунной системы снижает давление Из ключевых — незаменим при напряженной мозговой деятельности! При регулярном приеме возникает стойкое ощущение благополучия, небольшое содержание кофеина в составе листьев зеленого чая не возбуждает, как кофе, так как урегулирован содержанием L-теанин. Рабочий, мощный антиоксидант. Нутрициолог отметила, что речь идет именно о зеленом чае и чай матча

Иллюстративное фото (www.pexels.com) Что касается кофе, то после выпитой чашки пик действия кофеина наступает через 30-40 мин. Кофеин может находиться в крови до 6:00. Зависит от активности белка цитохрома CYP1A2 в печени. ⠀ Кофе энергию не дает. В головном мозге кофеин связывается с рецепторами аденозина и снимает чувство усталости, но только на короткий период. ⠀ Он берет энергию, которую организм отложил про запас. Долг все равно придется вернуть. ⠀ Если у вас медленный метаболизм кофеина, не пейте кофе после 15, иначе — привет бессонница. Кофеин существенно снижает секрецию мелатонина и повышает чувствительность клеток к кортизола. Напомним, что ранее диетолог Татьяна Дик назвала топ-5 правил, способных продлить молодость и отсрочить старение. Следуя рекомендациям, по словам специалиста, можно избежать необходимости принимать витамины и БАДы.